Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как избавиться от тяги к сладкому

Daily Mail: сытное питание снижает тягу с сладкому

close
100%
Freepik.com

Включение в рацион большего количество насыщающих, белковых продуктов снижает тягу к сладкой и калорийной пище эффективнее, чем ограничительные диеты. Об этом британский диетолог Робби Паддик рассказал изданию Daily Mail.

По мнению врача, целенаправленное стремление употреблять меньше сладкого и другой «неправильной» пищи может не давать эффективных результатов. Дело в том, что из-за строгих ограничений «запрещенные» продукты становятся еще более желанными. Такая реакция называется психологическим голодом.

Диетолог объяснил, что зачастую повышенная тяга к сладкому обусловлена не только психологическим голодом, но и физиологическим (настоящим). Реальная повышенная потребность организма в пище возникает как из-за дефицита питательных веществ, так и вследствие недостаточного объема порций.

Чтобы не злоупотреблять сладким, Паддик рекомендует сосредоточиться на употреблении хорошо насыщающих блюд, богатых белком. При этом полноценно питаться нужно как минимум трижды в день. Если желание съесть сладкое все равно возникает, диетолог советует немного подождать и попытаться понять, чем оно мотивировано.

Если тяга к пище, богатой сахаром, появляется из-за неумения справляться с негативными эмоциями, нужно установить таймер и выждать некоторое время (прежде чем есть). Каждый последующий раз время ожидания нужно увеличивать на одну-две минуты. Такое упражнение помогает переключить внимание на другие занятия и перестать «заедать» эмоции.

Ранее была названа неочевидная опасность сладкой пищи и напитков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами