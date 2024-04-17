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Ученые назвали простой способ улучшить память

Nutrients: восемь ягод клубники в день могут защитить от ухудшения памяти

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Исследователи из Академического центра здоровья университета Цинциннати (США) обнаружили, что включение восьми ягод клубники в ежедневный рацион может улучшить память и настроение, а также потенциально защитить от слабоумия и депрессии. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 30 мужчин и женщин с избыточным весом в возрасте от 50 до 65 лет. Все добровольцы сообщили о легких когнитивных нарушениях. Испытуемые были разделены на две группы в соответствии с типом 12-недельного диетического вмешательства. Первая группа ежедневно употребляла порошок, состоящий из восьми очищенных и измельченных сублимированных ягод клубники. Испытуемым из второй группы предоставили порошок-плацебо со схожим вкусом и запахом.

По окончании экспериментального этапа всех участников попросили пройти тесты на оценку когнитивных способностей и выраженности симптомов депрессии. Оказалось, что употребление клубники поспособствовало улучшению памяти и других когнитивных навыков у испытуемых из первой группы. Кроме того, сублимированная клубника оказала положительное влияние на здоровье участников — они демонстрировали снижение тяжести симптомов депрессии.

Ученые предположили, что такой эффект был обусловлен высоким содержанием в клубнике антиоксидантов антоцианов. Антиоксиданты — это молекулы, которые борются с окислительными процессами и воспалением в организме. Известно, что воспаление выступает одним из главных провокаторов деменции и психических нарушений. Его подавление, напротив, обеспечивает ясность ума.

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