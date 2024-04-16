Стало известно, какой зеленый чай улучшает когнитивные способности

Ученые из университета гигиены труда и гигиены окружающей среды (Япония) обнаружили, что «обжаренный» зеленый чай повышает скорость реакции и умственную производительность. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В исследовании приняли участие 20 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Участников попросили заполнить психологический опросник субъективного ощущения усталости и оценить уровень стресса, с которым они регулярно сталкиваются на работе. Затем участников разделили на три группы и предложили выпить напиток-плацебо, чашку обычного зеленого чая или напиток на основе предварительно обжаренных чайных листьев.

«Обжаренный чай» — это сорт зеленого чая, который производится в Японии. В ходе его приготовления чайные листья без ферментации обжаривают в фарфоровой посуде. В результате они приобретают коричневатый окрас, специфический запах и вкус.

После завершения подготовительного этапа и употребления чая испытуемых попросили выполнять пятиминутное арифметическое задание в уме. Затем были проведены три дополнительных теста на оценку когнитивных способностей. Процедура оценивания повторялась трижды. Также на протяжении всех этапов эксперимента непрерывно фиксировалось множество физиологических реакций, таких как сердечный ритм, дыхание, активность мозга, насыщенность крови кислородом, кровяное давление, сердечный выброс, уровень гемоглобина в организме.

Результаты тестов показали, что после употребления зеленого чая участники из второй группы лучше справились с заданиями по сравнению с людьми из группы плацебо. Однако добровольцы, отобранные для тестирования свойств «обжаренного чая», продемонстрировали самые высокие показатели скорости реакции и умственной производительности.

Также отмечается, что во всех трех группах после начала эксперимента не было выявлено различий в уровнях стресса.

Ранее стало известно, может ли чай предотвратить развитие COVID-19.