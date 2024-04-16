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Белок злаковых может вызывать воспаление мозга, выяснили ученые

Otago Daily Times: глютен вызывает воспаление мозга у мышей

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pexels.com

Ученые из университета Отаго в Данидине (Новая Зеландия) обнаружили, что обогащенная глютеном (белком злаковых) диета вызывает воспаление мозга у самцов мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Otago Daily Times.

В ходе исследования ученые кормили группу самцов мышей стандартной пищей с низким содержанием жира. При этом 4,5% суточных калорий проходилось на глютен — белковый компонент злаковых культур. В рацион мышей из второй группы входило аналогичное количество глютена и меньшее — жиров. Грызуны из третьей и четвертой групп придерживались только высокожировой и безглютеновой диеты соответственно.

По окончании периода диетического вмешательства ученые обнаружили, что мыши, которых кормили диетой с высоким содержанием жиров и глютена, набрали больше жира по сравнению с грызунами на жировой диете без злакового белка. Кроме того, у мышей, которые ели мало жиров и много глютена, был повышен уровень С-реактивного белка в крови. Это наиболее высокочувствительный показатель воспаления в организме.

Также выяснилось, что увеличение доли глютена в рационе с низким или высоким содержанием жиров значительно увеличивало количество иммунореактивных клеток, клеток микроглии и астроцитов в гипоталамусе мышей. Микроглия и астроциты играют жизненно важную роль в иммунных реакциях и поддержании работы гематоэнцефалического барьера. Эта структура головного мозга, регулирующая проникновение в центральную нервную систему различных чужеродных, ядовитых веществ и соединений.

По мнению исследователей, увеличение числа иммунореактивных клеток, астроцитов и микроглии свидетельствовало о том, что процесс воспаления вследствие употребления глютена может затрагивать и головной мозг грызунов. Сейчас ученые планируют выяснить, возможен ли запуск аналогичной воспалительной реакции у людей, чувствительных к белку злаковых.

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