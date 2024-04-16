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Стоматолог рассказал об ожогах и инфекциях от электронных сигарет

Стоматолог Лосев: курение вейпов провоцирует развитие инфекций и ожогов во рту

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Курение электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака может спровоцировать ожоги и развитие инфекционных заболеваний полости рта, об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог, главврач клиники «Мегастом» Владимир Лосев.

«Пары, выделяемые электронными сигаретами, могут быть достаточно горячими и вызывать ожоги слизистой оболочки рта или языка, что в редких случаях может приводить к образованию язв или других тканевых повреждений. Кроме того, исследования показывают, что вейпинг может изменять баланс микрофлоры во рту, что в свою очередь может привести к развитию кариеса, стоматита и других инфекционных заболеваний», – рассказал специалист.

Помимо этого, курение этих устройств также может способствовать развитию гингивита и периодонтита, так как никотин, присутствующий в жидкостях для электронных сигарет, уменьшает кровоток в деснах, что может замедлять процессы их восстановления и ухудшать общее состояние полости рта.

«Хотя вейпинг не содержит табака, который вызывает желтизну зубов, некоторые ароматизаторы и добавки могут способствовать изменению цвета зубной эмали. Никотин, содержащийся в жидкостях для вейпинга, может способствовать воспалительным процессам в деснах, что в некоторых случаях приводит к кровотечениям, отечности и покраснениям. Это увеличивает риск развития пародонтальных заболеваний, в том числе пародонтита», – отметил Лосев.

Также курение вейпа влияет на состояние эмали зубов. В состав жидкости входят пропиленгликоль, глицерин и различные ароматизаторы, которые часто содержат кислоты. Они могут способствовать эрозии эмали. Кроме того, вейпинг может привести к сухости во рту, что, в свою очередь, снижает выработку слюны – естественного защитника зубов от кариеса и эрозии.

«Важно помнить, что отказ от вейпинга и курения — это один из лучших шагов, который можно предпринять для сохранения здоровья полости рта. Регулярные стоматологические осмотры и профессиональная гигиена также могут помочь минимизировать потенциальный вред от вейпинга и поддерживать здоровье зубов и десен», – заключил стоматолог.

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