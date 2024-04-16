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Названа комбинация витаминов, снижающая риск развития диабета

Аdvances in Nutrition: витамины С, Е и Β-каротин снижают риск развития диабета

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Ученые Каролинского института в Швеции выяснили, что адекватное потребление витаминов С, Е и Β-каротина снижает риск развития сахарного диабета у взрослых людей. Результаты научной работы опубликованы в журнале Аdvances in Nutrition.

Отмечается, что новое исследование шведских ученых представляет собой мета-анализ ранее опубликованных научных работ. Всего ученые проанализировали 40 исследований на тему роли определенных пищевых компонентов в патогенезе сахарного диабета.

Мета-анализ показал, что соблюдение определенных режимов питания, таких как средиземноморская диета, снижает риск развитие сахарного диабета. Средиземноморская диета предполагает увеличение доли фруктов, овощей, оливкового масла и рыбы в рационе. Ученые объяснили, что эти продукты богаты витаминами Е и С и В-каротином — природными антиоксидантами.

Антиоксиданты — это вещества, которые борются с окислительными процессами и воспалением в организме. Некоторые включенные в анализ исследования продемонстрировали, что снижение окислительного стресса повышает чувствительность клеток к инсулину, что позволяет организму более эффективно перерабатывать поступающий с пищей сахар.

Ученые уточнили, что самый низкий риск развития диабета был связан с умеренным, а не высоким потреблением комбинации витаминов Е и С и В-каротина с пищей. Это значит, что прием витаминных добавок может быть неэффективной мерой профилактики этого заболевания.

Ранее был назван самый важный для правильного питания овощ.

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