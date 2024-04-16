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Российские ученые рассчитали вес пульсирующей звезды в созвездии Гидры

Институт астрономии РАН: красный гигант созвездия Гидры весит 4.5 масс Солнца

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В Институте астрономии РАН (ИНАСАН) впервые доказали, что массы красных гигантов могут быть определены на основе наблюдательных данных о вековом изменении периода звездных пульсаций. Таким образом удалось определить вес красного гиганта R Hydrae, который равняется 4.5 массам Солнца. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Происхождение во Вселенной химических элементов тяжелее водорода и гелия связано с термоядерным синтезом в звездах. Важнейший канал появления этих элементов в межзвездной среде — истечение вещества (звездный ветер) из красных гигантов с температурой на поверхности от двух до трех тысяч градусов и радиусом в сотни раз превосходящим радиус Солнца.

Теоретические оценки эффективности этого механизма зависят от массы пульсирующей звезды. К сожалению, массы красных гигантов до сих пор не известны с необходимой точностью.

Для решения этой задачи ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН (ИНАСАН) Юрий Фадеев разработал методику расчета массы таких звезд. После нескольких месяцев трудоемких расчетов на вычислительном кластере ИНАСАН была построена теоретическая модель, описывающая изменение периода пульсаций красного гиганта R Hydrae.

Из результатов вычислений следует, что наблюдаемое на протяжении около двух веков сокращение периода колебаний связано с уменьшением радиуса звезды с массой около 4.5 масс Солнца вследствие высвечивания энергии тепловой вспышки, которая произошла около 350 лет назад в слое термоядерного горения гелия.

Ранее ученые разработали антибактериальные патчи для лечения хронических ран.

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