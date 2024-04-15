проект

>

Перечислены неочевидные факторы, снижающие зрение

Офтальмолог Саганенко назвал четыре неочевидных фактора, снижающих зрение

close
100%
Shutterstock

Длительная работа за компьютером или экран смартфона «у носа» являются известными причинами, которые портят зрение. Но на самом деле существует как минимум четыре вредных фактора, которые могут привести не только к снижению зрения, но даже к его полной потере. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмолог Центра глазной патологии Дмитрий Сагоненко.

«Первый фактор – неправильное питание. Если в пище не содержится достаточного количества таких элементов, как лютеин и зеаксантин (каратиноиды), а также омега-3 жирных кислот, это сильно увеличивает риск развития возрастной макулодистрофии (поражения центра сетчатки) и потере центрального зрения. Заболевание чаще встречается после 50 лет, но может диагностироваться и у молодых. Для профилактики нужно есть «цветные продукты» – красный перец, шпинат, яичный желток, а также жирную холодноводную рыбу. Вариантом может быть прием витаминно-минеральных комплексов», – объяснил специалист.

Второй фактор – недостаток естественного солнечного света, который повышает риски развития близорукости. При воздействии солнечного света на сетчатку глаза происходит выделение дофамина, препятствующего чрезмерному удлинению глазного яблока, которое наблюдается при миопии.

«Третий фактор – это частое трение глаз, особенно на фоне аллергических заболеваний. Это доказанный факт развития такого заболевания, как кератоконус – истончения и выпячивания роговицы (прозрачной оболочки глаза). Оно сильно снижает зрение и в развитых стадиях требует операции по пересадке (кератопластика)», – заметил офтальмолог.

Также на зрение негативно влияет курение. Считается, что употребление никотина ведет к повреждению сосудов сетчатки. В итоге появляются кровоизлияния на глазном дне и другие патологии, также, по словам специалиста, в редких случаях может начаться отмирание зрительного нерва. Кроме того, сигаретный дым вызывает раздражение слизистой оболочки глаза, ее воспаление и нарушение слезопродукции.

Ранее ученые рассказали, как помочь женщине испытать оргазм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами