Перечислены неочевидные факторы, снижающие зрение

Длительная работа за компьютером или экран смартфона «у носа» являются известными причинами, которые портят зрение. Но на самом деле существует как минимум четыре вредных фактора, которые могут привести не только к снижению зрения, но даже к его полной потере. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмолог Центра глазной патологии Дмитрий Сагоненко.

«Первый фактор – неправильное питание. Если в пище не содержится достаточного количества таких элементов, как лютеин и зеаксантин (каратиноиды), а также омега-3 жирных кислот, это сильно увеличивает риск развития возрастной макулодистрофии (поражения центра сетчатки) и потере центрального зрения. Заболевание чаще встречается после 50 лет, но может диагностироваться и у молодых. Для профилактики нужно есть «цветные продукты» – красный перец, шпинат, яичный желток, а также жирную холодноводную рыбу. Вариантом может быть прием витаминно-минеральных комплексов», – объяснил специалист.

Второй фактор – недостаток естественного солнечного света, который повышает риски развития близорукости. При воздействии солнечного света на сетчатку глаза происходит выделение дофамина, препятствующего чрезмерному удлинению глазного яблока, которое наблюдается при миопии.

«Третий фактор – это частое трение глаз, особенно на фоне аллергических заболеваний. Это доказанный факт развития такого заболевания, как кератоконус – истончения и выпячивания роговицы (прозрачной оболочки глаза). Оно сильно снижает зрение и в развитых стадиях требует операции по пересадке (кератопластика)», – заметил офтальмолог.

Также на зрение негативно влияет курение. Считается, что употребление никотина ведет к повреждению сосудов сетчатки. В итоге появляются кровоизлияния на глазном дне и другие патологии, также, по словам специалиста, в редких случаях может начаться отмирание зрительного нерва. Кроме того, сигаретный дым вызывает раздражение слизистой оболочки глаза, ее воспаление и нарушение слезопродукции.

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