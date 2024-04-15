Назван самый важный для правильного питания овощ

Ученые из департамента наук о питании Пенсильванского государственного университета обнаружили, что ежедневное употребление авокадо улучшает общее качество рациона и способствует его сбалансированности по полезным жирам и клетчатке. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition (CDN).

В 26-недельном исследовании приняли участие 1008 человек. Они были случайным образом распределены на две группы. Испытуемые из первой придерживались своего обычного рациона, а добровольцы из второй ввели в ежедневное меню один плод авокадо.

По истечении срока диетического вмешательства и анализа данных о пищевых привычках участников ученые выяснили, что ежедневное употребление авокадо способствовало существенному улучшению качества рациона испытуемых из второй группы. В частности, участники использовали авокадо в качестве замены некоторым продуктам питания с высоким содержанием рафинированных злаков и натрия (соли). При этом потребление полезных жиров и клетчатки (важных для пищеварения растительных волокон), напротив, увеличилось.

По словам ученых, такие изменения в питании помогают предотвращать болезни сердца и почек, диабет второго типа, ожирение и гипертонию.

Ранее врач рассказала, какой ужин снижает риск рака.