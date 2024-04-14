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Врач назвала опасную ошибку при умывании

Дерматолог Егорова: умывание мылом может привести к хроническому воспалению кожи

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Умывание мылом может привести к себорейному дерматиту — заболеванию, при котором на лице появляются воспаления и пациент страдает от зуда. Об этом aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова

Мыло не подходит коже лица из-за своей щелочности. Также в нем могут содержаться соль, которая сушит кожу, и антибиотики, которые уничтожают живущие на коже бактерии. Эти факторы могут привести к себорейному дерматиту — хроническому воспалительному заболеванию. При этом усиливается выработка сального секрета (в ответ на пересушивание кожи), а также становятся активнее живущие на коже дрожжеподобные грибы. Заболевание поражает зоны, где находится больше всего сальных желез и проявляется высыпаниями разного размера, покраснениями, сухостью и шелушением, а также зудом. 

До этого врач рекомендовала средства с кислотами для избавлениях от возрастных пятен на руках.

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