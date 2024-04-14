Названы опасные для жизни витаминные добавки

Витамин А, ниацин (витамин В3) и витамин Е могут привести к тошноте, болям в кости и внутреннему кровотечению, поэтому их не следует принимать без совета с врачом. Об этом сообщает Daily Mail.

Пищевые добавки с ниацином (витамином В3, или никотиновой кислотой) часто рекомендуют при высоком уровне холестерина, артрите и для улучшения работы мозга. Однако многочисленные исследования показали, что на самом деле эти препараты не влияют на риск сердечных заболеваний, инсульта или когнитивных нарушений. Зато они часто вызывают диарею и румянец, а симптомы передозировки включают головокружение, тошноту и усталость. Другие формы витамина B3 (например, никотинамид) были связаны с повышенным риском рака головного мозга.

Витамин А поддерживает здоровье глаз и иммунной системы. В США рекомендуемая суточная доза составляет около 900 микрограммов для мужчин и 700 микрограммов для женщин. Более 3000 микрограммов в день могут привести к отравлению, а Dailymail.com обнаружил, что некоторые пищевые добавки содержат до 7500 микрограммов в одной таблетке. Симптомы передозировки включают боль в костях, тошноту, рвоту, сухую кожу, размытое зрение и чувствительность к яркому свету. В долгосрочной перспективе добавки с витамином А повышают риск рака легких, особенно у курильщиков.

Добавки с витамином Е рекомендуют для поддержки иммунитета. Для взрослых мужчина и женщин рекомендуемая доза — 15 миллиграммов (мг) в день. Более 1000 мг приводят к мышечной слабости, диарее и тошноте, а также к внутренним кровотечениям. В редких случаях добавки с витамином Е приводят к кровотечению, угрожающему жизни, например, усугубляют кровотечения при травмах.

Эксперты рекомендовали осторожно относиться к пищевым добавкам: они часто содержат больше активного вещества, чем заявлено. Также мало известно о том, как они влияют на здоровье из-за недостатка исследований. А некоторые добавки влияют на эффективность лекарств. Например, экстракт зверобоя снижает эффективность противозачаточных средств.

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