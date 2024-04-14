Перечислены последствия дефицита мелатонина

Исследование, проведенное специалистами российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского, показало, что дефицит мелатонина может ускорить старение и увеличить риск развития рака. Об этом сообщает RG.

Мелатонин – это гормон, который вырабатывается шишковидной железой и играет важную роль в регуляции биоритмов и иммунной системе. Он также обладает антиоксидантными свойствами и способен замедлять процессы старения.

Мелатонин синтезируется только в темноте, поэтому его производство зависит от освещенности. С возрастом уровень его производства снижается, и в условиях современного мира, где люди часто подвергаются свету даже ночью, дефицит мелатонина становится все более распространенным.

Эксперименты на животных показали, что избыток света может ускорить рост опухоли меланомы и сделать ее более агрессивной. Однако употребление мелатонина может замедлить рост опухоли, уменьшить ее размеры и снизить агрессивность.

Таким образом, исследование подтвердило важную роль мелатонина в процессе старения и развитии раковых заболеваний. Дефицит мелатонина, вызванный недостаточным количеством темноты, может ускорить старение и увеличить риск развития рака, особенно меланомы.

Ранее был обнаружен предшественник развития рака.