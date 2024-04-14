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Раскрыта польза черного и других сортов чая в борьбе с COVID-19

Food and Environmental Virology: чай способствует эффективной борьбе с коронавирусом

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Global Look Press

Исследование, проведенное учеными из Университета Джорджии, показало, что некоторые сорта чая могут быть полезны в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Результаты исследования были опубликованы в журнале Food and Environmental Virology.

В ходе эксперимента было выявлено, что черный чай, имбирь с малиной, мятный эвкалипт, мятная смесь и зеленый чай способны снизить количество активных вирусных частиц в слюне на 99,9%. Однако, ученые не рекомендуют использовать чай в качестве единственного средства против коронавируса, так как вирус также может размножаться в носовой полости. Тем не менее, чай может стать средством профилактики тяжелой формы COVID-19.

По словам ученых, чаи инактивируют SARS-CoV-2 в слюне. Это имеет значение для снижения патологического воздействия, поскольку вирус заражает клетки и размножается внутри полости рта, проходя через ротоглотку, прежде чем достичь легких.

К чаям, которые значительно снижали содержание вируса в слюне, относятся: имбирь с малиной, мятный эвкалипт, мятная смесь, зеленый чай и черный чай. Все пять чаев уменьшали количество вируса во рту как минимум на 96 процентов за 10 секунд, при этом черный чай продемонстрировал самый сильный эффект – 99,9 процента. Кроме того, все пять сортов уменьшали количество вируса на 99,9 процента в течение 10 секунд при полоскании.

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