Ученые нашли способ обратить вспять неизлечимый фиброз легких

Американские ученые из Университета штата Мичиган доказали возможность восстановления тканей при идиопатическом фиброзе легких (ИФЛ), который сегодня считается неизлечимым. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Clinical Investigation (JCI).

ИФЛ возникает по неизвестной причине, а средняя выживаемость после постановки такого диагноза составляет всего три-пять лет. Больные страдают от отдышки, сухого кашля и постоянного чувства усталости, а в их крови снижается уровень кислорода.

Группа ученых смоделировала ИФЛ у мышей, введя животным блеомицин — химический агент, повреждающий клеки легких. Как показали наблюдения, образовавшиеся рубцы исчезли сами собой за шесть недель.

Исследователи отметили, что процесс, посредством которого заживление клеток приводит к заживлению или фиброзу, зависит от того, что происходит фибробластами — клетками соединительной ткани.

Во время травмы или болезни фибробласты активируются и превращаются в миофибробласты, формирующие рубцовую ткань из коллагена. Когда угроза миновала, клетки должны вернутся в спокойное состояние.

Команда выяснила, что за дезактивацию фибробластов отвечают молекулярные тормоза. Специалисты изучили один из таких механизмов под названием МКР1. При генетическом отключении МКР1 фибробласты в легких мышей продолжали создавать рубцовую ткань.

Ученые рассчитывают, что их открытие позволит создать лечение, обращающее вспять фиброз легких за счет управления работой фибробластов.

Ранее исследователи обнаружили новую возможную причину развития фиброза легких.