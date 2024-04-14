Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали пользу от невербального общения во время секса

ASB: жесты и мимика в ходе интимной связи важны для удовлетворения партнеров

close
100%
Shutterstock

Американские ученые из Университета штата Миссури изучили роль невербального контакта между партнерами во время секса. Исследование опубликовано в научном журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

Предыдущие изыскания выявили связь между сексуальной неудовлетворенностью и плохой коммуникацией, предполагая, что расширение диалога о сексуальных предпочтениях и желаниях может повысить удовлетворенность отношениями.

Ученые опросили 78 человек в возрасте от 18 до 69 лет. Как показали интервью, большинство участников указали на важность невербального общения в процессе интимной связи, поскольку оно усиливает чувственные впечатления. К подобным сигналам относятся движения, жесты, выражения лица и другие реакции.

Респонденты отметили, что невербальная коммуникация была предпочтительнее, поскольку с меньшей вероятностью прерывала близость.

Другим важным открытием стали различия в моделях общения среди разных возрастных групп. Участники старшего возраста (старше 30 лет) чаще прибегали к методам невербального общения, чтобы получить больше удовольствия.

Это говорит о том, что сексуальное общение развивается с возрастом и опытом, возможно, из-за повышения уверенности в себе и лучшего понимания личных сексуальных потребностей и желаний.

«Вывод заключается в том, что мы чаще общаемся во время секса с партнерами, которым доверяем и с которыми чувствуем себя комфортно», — отметила автор исследования Алисия Уокер.

Ранее ученые нашли связь между щекоткой и сексуальным возбуждением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами