Ученые назвали пользу от невербального общения во время секса

Американские ученые из Университета штата Миссури изучили роль невербального контакта между партнерами во время секса. Исследование опубликовано в научном журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

Предыдущие изыскания выявили связь между сексуальной неудовлетворенностью и плохой коммуникацией, предполагая, что расширение диалога о сексуальных предпочтениях и желаниях может повысить удовлетворенность отношениями.

Ученые опросили 78 человек в возрасте от 18 до 69 лет. Как показали интервью, большинство участников указали на важность невербального общения в процессе интимной связи, поскольку оно усиливает чувственные впечатления. К подобным сигналам относятся движения, жесты, выражения лица и другие реакции.

Респонденты отметили, что невербальная коммуникация была предпочтительнее, поскольку с меньшей вероятностью прерывала близость.

Другим важным открытием стали различия в моделях общения среди разных возрастных групп. Участники старшего возраста (старше 30 лет) чаще прибегали к методам невербального общения, чтобы получить больше удовольствия.

Это говорит о том, что сексуальное общение развивается с возрастом и опытом, возможно, из-за повышения уверенности в себе и лучшего понимания личных сексуальных потребностей и желаний.

«Вывод заключается в том, что мы чаще общаемся во время секса с партнерами, которым доверяем и с которыми чувствуем себя комфортно», — отметила автор исследования Алисия Уокер.

Ранее ученые нашли связь между щекоткой и сексуальным возбуждением.