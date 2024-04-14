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Врач назвала продукты, замедляющие старение

Гастроэнтеролог Ермакова: антиоксиданты из ягод и шоколада замедляют старение

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Фрукты, овощи, орехи, ягоды и шоколад содержат антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов и окислительного стресса, предотвращая развитие различных заболеваний и замедляя старение. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова.

«Разнообразные фрукты, ягоды и овощи содержат уникальные антиоксиданты, которые способствуют улучшению здоровья. Ресвератролом, например, богаты красный виноград, ягоды, орехи и шоколад. Он помогает уменьшить воспаление, защищает сердечно-сосудистую систему и улучшает когнитивные функции. Этими же свойствами обладают вещества антоцианы из фиолетовых, синих и красных продуктов: черники, малины, черной смородины и вишни», — рассказала Ермакова.

Некоторые вещества также защищают от рака и продлевают молодость кожи, защищая ее от ультрафиолетовых лучей. Среди них врач выделила сульфорафан (найден в брокколи, спарже, рукколе, капусте и редисе) и кверцетин (содержится в яблоках, красном луке, зеленом чае, клюкве, чернике, малине, красном винограде).

«Также при старении важно сохранить зрение и избежать катаракты: этом способствуют антиоксиданты лютеин и зеаксантин из зеленых листовых овощей (шпината), картофеля и кукурузы», — добавила врач.

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