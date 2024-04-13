Лекарство от бородавок может излечить предрак у женщин

Вагинальные свечи с препаратом Имихимодом могут остановить прогрессирование предрака шейки матки. Это показало исследование, опубликованное в журнале Clinical Cancer Research.

Женщинам нужно регулярно (частота зависит от возраста) проходить ПАП-тест для проверки на рак шейки матки. Эта опухоль обычно развивается в течение многих лет и потому ее можно обнаружить на ранней предраковой стадии — CIN (дисплазии шейки матки). Новое исследование показало, что женщины с выявленной CIN могут остановить развитие рака с помощью вагинальных суппозиториев с препаратом Имихимодом. Это означает, что многие пациентки смогут избежать наиболее распространенного лечения — хирургического вмешательства.

В исследовании приняли участие 133 женщины с CIN 2 или 3 степени. Ученые не включили женщин с менее тяжелой формой CIN1, поскольку она часто регрессирует сама по себе с течением времени и не требует хирургического вмешательства. Пациенток разделили на три группы: одна получала только свечи с Имихимодом, вторая — свечи и вакцину против ВПЧ (этот вирус ответственен за почти все случаи рака шейки матки), а третья не получала лечения и находилась под наблюдением врачей.

У 79% женщин с CIN2, за которыми просто наблюдали, CIN2 регрессировала до CIN1. Это же произошло у 95% из тех, кто принимал Имихимод. Среди женщин, получивших и суппозитории, и вакцину против ВПЧ, это число было несколько ниже (84%). По мнению исследователей, это говорит о том, что лекарство и вакцина против ВПЧ могут повлиять на эффективность друг друга.

Лишь четверть участниц имели CIN3, поэтому ученым было сложно оценить эффективность Имихимода при данной степени дисплазии. Для этого понадобятся дальнейшие исследования.

Имихимод уже одобрен в виде крема для местного применения при лечении генитальных бородавок. Препарат хорошо переносился пациентками и вызывал минимальные побочные эффекты.

Ранее ученые создали вакцину против хламидиоза — половой инфекции, вызывающей слепоту и бесплодие.