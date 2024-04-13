Марс будущего подвергнется бомбардировке астероидами из-за NASA

Эксперимент NASA по отклонению астероида Диморф с помощью удара космическим аппаратом DART в 2022 году привел к неожиданным последствием. Камни, отколовшиеся от Диморфа в результате столкновения с зондом, обрушатся на поверхность Марса. Но это случится лишь через тысячи лет, выяснили ученые Европейского космического агентства (ЕКА). Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Команда проанализировала 37 валунов, отделившихся от астероида после контакта с DART. Размеры камней составляют от четырех до семи метров.

Как показало моделирование на ближайшие 20 тыс. лет, четыре обломка Диморфа с высокой вероятностью рухнут на Марс. Первая пара врежется в соседнюю планету примерно через 6 тыс. лет, а два оставшихся — через 15 тыс. лет.

Поскольку у Марса нет плотной атмосферы, метеориты долетят до его поверхности без особых помех и оставят кратеры диаметром до 300 метров. Это не станет значимым событием для Красной планеты, на которой уже довольно много отметин от падения космических камней. Однако сегодня неизвестно, каким будет Марс через ближайшие 6-15 тыс. лет.

Ранее ученые выяснили, что в прошлом удар гигантского астероида испещрил поверхность Марса 2 млрд кратеров.