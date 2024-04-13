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Ученые доказали, что собаки и кошки могут заражать людей супербактериями

ESCMID: питомцы передают хозявам устойчивые к антибиотикам энтеробактерии

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Depositphotos

Международная группа ученых из Великобритании и Португалии доказала, что домашние собаки и кошки могут заражать людей устойчивыми к антибиотикам энтеробактериями, также известным как супербактерии. Исследование представят на Глобальном конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID).

Согласно открытым данным, бактериальные инфекции с лекарственной устойчивостью ежегодно приводят к 1,2 млн летальных исходов во всем мире.

Команда проверила образцы фекалий и мочи, а также мазки с кожи собак, кошек и их хозяев на наличие устойчивых к лечению обычными антибиотиками микробов. В работе приняли участие 65 животных и 133 человека из Великобритании и Португалии.

Как показали результаты, в Португалии 55,8% питомцев и 35% владельцев оказались носителями кишечной палочки, устойчивыми к антибиотикам третьего поколения цефалоспоринам.
Также у одной собаки и ее владельца нашли одинаковой штамм устойчивой к лекарствам клебсиеллы пневмонии.

В Великобритании супербактерии нашли у 36,4% питомцев и 12,5% их владельцев.

Всех задействованных в исследовании животных удалось вылечить от инфекций. Людям лечение не потребовалось, поскольку они оказались носителями патогенов.

Бактерии могут передаваться между домашними животными и людьми при прикосновениях или поцелуях, а также при уборке фекалий. Чтобы предотвратить передачу, исследователи рекомендуют владельцам соблюдать правила гигиены, в том числе мыть руки после того, как погладили собаку или кошку, а также после выбрасывания отходов, отметили ученые.

Ранее стало известно, что люди заражают животных вирусами вдвое чаще, чем животные — людей.

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