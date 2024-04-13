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Врач рассказал, как проверить близкого на болезнь Альцгеймера

Терапевт Мелехин: провериться на болезнь Альцгеймера можно за 4 минуты

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Болезнь в первую очередь проявляется нарушениями кратковременной памяти. Оценить ее работу можно с помощью 4-минутного теста. Об этом aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

Чтобы проверить кратковременную память, нужно попросить близкого запомнить пять чисел или слов (они не должны быть связаны друг с другом, но должны быть простыми и понятными собеседнику). После этого нужно сменить тему разговора, а через 4-5 минут — попросить человека повторить заданные слова или числа в любом порядке.

«У человека без заболевания получится вспомнить три-четыре слова или числа, в то время как при болезни Альцгеймера в лучшем случае получится воспроизвести одно слово или число», — объяснил врач.

Мелехин добавил, что перед тестом нужно сделать паузу в разговоре, нельзя начинать проверку как бы между прочим. Результаты теста не должны расцениваться как деменция или ее отсутствие, поставить диагноз может только врач.

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