Врач назвала главную причину гастрита, и это не чипсы

Гастрит вызывают заражение особой бактерией, злоупотребление алкоголем и некоторые заболевания. Вредные продукты, вопреки распространенному мифу, не влияют на риск гастрита. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог клиники DocMed Анастасия Левитская.

«Гастрит не возникает из-за пищевых привычек, фастфуда или еды всухомятку, это миф, — едой гастрит вызвать невозможно. Кроме того, у большинства людей гастрит никак не проявляются и не болит. Чтобы выявить это заболевание, врач должен учесть историю болезни, наследственность, провести ЭГДС (Эзофагогастродуоденоскопию или просто гастроскопию) и/или дыхательный тест на заражение бактерией Helicobacter pylori (HP). Именно она вызывает хроническое воспаление в желудке, гастрит и язвы. Без лечения гастрит может привести к раку», — объяснила Левитская.

При ЭГДС тонкая трубка с крошечной камерой вводится в желудок через рот, чтобы осмотреть слизистую оболочку желудка. При наличии воспалений врач может взять для анализа образец ткани стенок желудка. Тест покажет наличие воспаления, атрофии, бактерии НР.

«Также гастрит может развиться при аутоиммунном процессе, когда организм вырабатывает антитела к некоторым клеткам слизистой оболочки желудка. Чрезмерный заброс желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки также может привести к воспалению. Бактериальные и вирусные инфекции, злоупотребление алкоголем — факторы риска дефектов слизистой желудка. Реже к гастриту приводят болезнь Крона, сахарный диабет и другие заболевания», — рассказала врач.

Ранее врач рассказала, что частая боль в горле может возникать из-за болезни желудка.