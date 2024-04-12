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Врачи удалили 8-летней девочке крупную опухоль яичника

Саратовские хирурги удалили 10-сантиметровую тератому яичника 8-летней девочке

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Anatomy of the Human Body/Wikidedia

Врачи областной детской клинической больницы Саратова удалили крупную опухоль яичника 8-летней девочке. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУЗ «СОДКБ».               

В больницу обратились родители 8-летней девочки с жалобами не увеличение живота. Она не страдала от болей, а при обследовании у пациентки обнаружили объемное образование яичника — более 10 см в длину. Опухоль оказалась тератомой — образованием, которое развивается из эмбриональных клеток и может содержать кости, волосы, мышечные, нервные и другие клетки. Ее удалили, операция прошла успешно.

Как отметила заведующая гинекологическим отделением Зауреш Мамбетова, тератома редко встречаются у младших школьников. Причины ее возникновения до конца не изучены, а чтобы не пропустить опухоль, ребенка нужно регулярно показывать врачу и ежегодно проходить УЗИ.

До этого московские врачи удалили женщине 10-килограмовую тератому с зубами. В длину опухоль достигла 40 сантиметров.

Ранее ученые установили имплант от остановок дыхания 4-летнему мальчику.

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