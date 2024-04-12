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Ученые предупредили о риске исчезновения знаменитых африканских фламинго

CurBio: фламинго на востоке Африки под угрозой из-за повышения уровня озер

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Британские ученые из Королевского колледжа Лондона обеспокоены угрозой для малых фламинго, обитающих на востоке Африки. Эти яркие птицы могут исчезнуть из-за повышения уровня содовых озер в Эфиопии, Кении и Танзании. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Содовые озера — одни из самых суровых сред на Земле, поскольку они одновременно соленые и очень щелочные. Несмотря на это, многие виды эволюционировали, чтобы процветать в таких условиях. Малые фламинго приспособились питаться фитопланктоном, который они фильтруют из воды похожими на сито клювы.

Исследование показало, что повышение уровня воды в содовых озерах региона разбавляет их обычно соленую и щелочную природу, что приводит к сокращению популяций фитопланктона.

Наибольшие потери фитопланктона уже произошли в экваториальных озерах Кении, включая такие популярные у туристов места как Богория, Накуру и Эльментайта, а также в водоемах северной Танзании. Площадь озера Накуру с 2009 по 2022 год увеличилась на 91%, а средняя концентрация фитоплантктона здесь упала почти вдвое за тот же период.

Авторы доклада предупредили, что пернатые, скорее всего, будут вытеснены в новые, незащищенные районы в поисках пропитания.

«Малые фламинго в Восточной Африке становятся все более уязвимыми, особенно с учетом прогнозируемого увеличения количества осадков в регионе в условиях изменения климата. Без улучшения мониторинга озер и методов управления водосбором, малые фламинго могут быть потеряны наряду с прочими видами в экосистемах содовых озер», — отметил ведущий исследователь, доктор Эйдан Бирн.

Ранее биологи нашли в Африке регион с сотнями уникальных видов животных и растений.

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