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Растительное мясо повышает риск развития диабета, выяснили ученые

АJСN: употребление веганского мяса негативно влияет на контроль сахара в крови

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digifoodstock.com/Global Look Press

Ученые из Национального университета Сингапура обнаружили, что из-за избытка соли и углеводов в составе растительное мясо может ухудшать регуляцию уровня сахара в крови, тем самым провоцируя диабет. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition (АJСN).

В исследовании приняли участие 89 сингапурцев с повышенным риском развития сахарного диабета второго типа. Их разделали на две группы в зависимости от типа предстоящего восьминедельного диетического вмешательства. Испытуемые из первой группы должны были придерживаться своего обычного рациона, в который были включены продукты животного происхождения. Участникам из второй группы было предложено заменить натуральное мясо веганскими (растительными) аналогами.

По истечении экспериментального периода ученые сравнили концентрацию натрия, глюкозы и холестерина в крови участников с таковой в начале исследования. Они обнаружили, что у испытуемых на веганской диете уровень сахара в крови стал менее стабильным. Это значит, что употребление растительного мяса повышало вероятность развития сахарного диабета у участников с уже существующим риском.

Исследователи также обнаружили, что у мясоедов содержание натрия в крови было более низким по сравнению с теми, кто придерживался растительного питания. Избыток натрия в организме может приводить к отечности и повышению кровяного давления, что, в свою очередь, выступает провокатором заболеваний сердца и сосудов.

По словам ученых, такие негативные изменения в организме участников из второй группы были обусловлены высоким содержанием в веганском мясе соли и углеводов.

Ранее стало известно, чем грозит избыток мяса в рационе.

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