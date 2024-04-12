В Кремле оценили взаимодействие России и Белоруссии в космосе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал взаимодействие РФ и Белоруссии в космической сфере.

Он отметил, что сотрудничество России и Белоруссии в космической сфере началось гораздо раньше, чем подготовка полета первой белорусской космонавтки.

«Ряд белорусских предприятий были вовлечены в цепочки производства элементов космической техники. Сейчас еще и представители Белоруссии в отряде космонавтов», — сказал Песков.

По его словам, такая практика будет расширяться.

«Подготовленные белорусские космонавты будут продолжать работу в отряде и вносить свой вклад в освоение космоса», — подчеркнул Песков.

Также он ответил на вопрос журналистов, может ли кто-то из администрации Кремля полететь в космос.

«Мне неизвестно о желающих полететь на орбиту из состава администрации. но очень много людей, которые обладают другими талантами и достижениями», — заявил представитель Кремля.

Накануне первой в истории Белоруссии женщине-космонавту Марине Василевской присвоили звание героя страны. 11 апреля награду Василевской вручил глава государства Александр Лукашенко на торжественной церемонии во Дворце Независимости. Звание «Герой Беларуси» является высшей степенью отличия и присваивается только один раз за исключительные заслуги. Василевская слетала на МКС в составе экипажа 21-й экспедиции под руководством космонавта «Роскосмоса», уроженца Белоруссии Олега Новицкого.

Ранее Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.