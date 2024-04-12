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Тренировки расщепляют особые «молекулы старения», выяснили ученые

Nature: тренировки расщепляют особый тип липидов, связанный со старением

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Ученые из медицинского центра при Амстердамском университете обнаружили, что в ходе выполнения физических упражнений в организме расщепляются особые липиды под названием BMPs (bis(monoacylglycero)phosphates), накопление которых связано с биологическим старением. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

В ходе исследований с участием пожилых добровольцев и лабораторных мышей ученые обнаружили, что по мере старения в организме человека и животных накапливаются особые липиды (жировые молекулы), известные как bis(monoacylglycero)phosphates или BMPs. По словам исследователей, большое количество BMPs играет в процессе клеточного старения (изнашивания, прекращения деления) одну из ключевых ролей.

Ученые также выяснили, что запустить процесс расщепления липидов этог типа помогают физические упражнения. Дополнительные эксперименты показали, что у участников, тренирующихся по часу в день, число BMPs в тканях сокращалось. Такие результаты были получены с помощью биопсии мышц испытуемых. Биопсией называют метод прижизненных заборов различных клеток и тканей (забор биоптата) из организма человека для проведения его дальнейшего лабораторного исследования.

По мнению исследователей, их работа вносит важный вклад в понимание специфики процесса биологического старения. Сейчас ученые планируют выяснить, существуют ли другие способны избавления от излишков BMPs помимо физической активности.

Ранее был найден новый маркер преждевременного старения организма.

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