Эксперт: «Ангара-А5» — это решение вопросов на 10 лет вперед

Успешный запуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» свидетельствует о начале эры активного применения тяжелых аппаратов нового поколения. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт. Он отметил, что испытания самой ракеты проходили ранее, а вот стартовая площадка, откуда осуществлялся запуск — новая.

«Ранее эта ракета стартовала три раза успешно из Плесецка. Но Плесецк — это площадка, которая не была задумана для использования изначально в гражданских целях тяжелых носителей. Для этого нужна была другая стартовая площадка. И вот она построена, проверена, все работает замечательно», — сказал Эйсмонт.

Он добавил, что теперь можно без риска проводить космическую программу, активно используя полигон Восточный при пусках ракет тяжелого класса.

«Пуск «Ангары-А5» — это решение вопросов на 10 лет вперед. Для нас это серьезное достижение и успех», — резюмировал эксперт.

11 апреля «Ангара-А5» впервые взлетела с космодрома Восточный и доставила на орбиту малый космический аппарат «Гагаринец». Изначально старт был намечен на 9 апреля, но дважды откладывался по техническим причинам. «Это были тяжелые три дня», — признал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. По его словам, в переносах полета нет ничего необычного, ведь «ракета еще не набрала необходимого уровня готовности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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