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Стало известно, почему для похудения не нужно считать калории

Daily Mail: подсчет калорий при похудении мешает формировать правильные привычки

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По мнению дипломированного диетолога Мэдди Салибы из США, подсчет калорий малоэффективен для похудения. Такой подход к снижению веса мешает формированию правильных пищевых привычек, таких как включение белковой пищи в рацион. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Специалист рассказала, что подсчет калорий побуждает желающих похудеть «зацикливаться» на цифрах и игнорировать основы правильного питания — увеличение доли белка и овощей в рационе, а также приготовление сбалансированных блюд.

По мнению врача, употребление продуктов с высоким содержанием белка может помочь быстрее достичь целей по снижению веса. К белковым продуктам относится мясо, птица, яйца, орехи, рыба, йогурт, творог и некоторые крупы. Такая пища обеспечивает более длительное чувство насыщения, что позволяет избегать перееданий и контролировать аппетит. Салиба рекомендует потреблять включать не менее 20 граммов белка в каждый прием пищи.

Другим способом снижения веса без подсчета калорий выступает увеличение доли потребляемых овощей, особенно во второй половине дня и в вечернее время. Овощи, как и белок, помогают продлить чувство сытости. Дело в том, что они богаты клетчаткой — полезными для пищеварения волокнами, которые обладают свойством «набухать» в желудке и эффективнее наполнять его.

Ранее врач рассказала о недостатках нежирного молока.

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