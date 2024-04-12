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Найден новый маркер преждевременного старения организма

Nature: накопление альдегидов в организме говорит о преждевременном старении

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Shutterstock

Ученые из университета Нагои (Япония) обнаружили, что накопление в организме альдегидов (побочных продуктов метаболизма) в результате злоупотребления алкоголем и загрязнения окружающей среды выступает маркером преждевременного биологического старения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

В ходе исследования ученые применили метод секвенирования ДНК под названием DPC-seq для изучения связи между накоплением альдегида и повреждениями ДНК у пациентов с заболеваниями, характеризующимися преждевременным старением. К ним относится синдром Хатчинсона-Гилфора — редкое генетическое заболевание, при котором возрастные изменения кожи и внутренних органов запускаются еще в детстве.

Исследователи обнаружили, что преждевременное биологическое старение зачастую характеризуются нарушениями способности организма выводить альдегиды и превращать их в безопасные вещества. Альдегиды являются побочными продуктами метаболизма. Они образуются в результате расщепления алкоголя и вдыхания загрязненного воздуха. В большом количестве альдегиды оказывают токсическое воздействие.

По словам ученых, накопление альдегидов вызывает определенные повреждения ДНК, которые и являются провокаторами преждевременного старения на клеточном уровне. Исследователи надеются, что их работа поспособствует разработке новых препаратов-блокаторов ускоренного старения. Предполагается, что они будут содержать соединения, устраняющие альдегиды.

Ранее выяснилось, что ускоренное старение провоцирует развитие рака.

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