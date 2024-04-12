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Любовь к фруктам и овощам связали с открытостью и изобретательностью

Daily Mail: экстраверты потребляют больше фруктов и овощей, чем интроверты

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Shutterstock

Люди, употребляющие много овощей и фруктов, чаще демонстрируют общительность, открытость, изобретательность и проницательность. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из университета университет Отаго (Новая Зеландия).

В ходе исследования ученые проанализировали пищевые привычки более тысячи молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет с помощью специальных опросников. Также исследователи попросили участников пройти тест под названием «Большая пятерка личностных качеств». Он определяет, насколько человеку свойственны открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсия (или интроверсия), сговорчивость и невротизм (сниженная способность регулировать негативные эмоции).

Результаты показали, что испытуемые, для которых были характерны открытость и экстраверсия (а также изобретательность и проницательность) съедали примерно на 4,5 порции больше фруктов и овощей в неделю, чем их более замкнутые сверстники. Они также потребляли меньше нездоровой пищи, такой как чипсы и фастфуд.

Авторы исследования предположили, что открытость и жажда новых впечатлений может побуждать некоторых людей пробовать новые фрукты и овощи и экспериментировать с рецептами блюд, которые им изначально не нравились.

Ранее был назван самый полезный фрукт.

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