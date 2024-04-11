В «Роскосмосе» заявили о выполнении задачи пуска «Ангары-А5»

Основная задача первого пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» выполнена в полном объеме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос».

К текущему моменту разгонный блок «Орион», запущенный в космос в рамках первого старта упомянутой ракеты, доставил на орбиту испытательную полезную нагрузку. Речь идет об оборудовании, ради вывода которого и была создана «Ангара-А5».

«Отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось», — говорится в публикации.

В корпорации уточнили, что в скором времени разгонный блок «Орион» с оборудованием будет уведен на орбиту хранения. Это делается для того, чтобы он не мешал работе других космических аппаратов на геостационарной орбите.

«Основная задача первого пуска — полностью выполнена!» — подчеркивается в заявлении.

11 апреля тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» с третьей попытки стартовала с космодрома Восточный. До этого ее запуски пришлось отменить из-за сбоев в работе оборудования.

Позже стало известно, что разгонный блок «Орион» доставил на низкую околоземную орбиту малый спутник «Гагаринец». Последний был создан частной компанией Avant Space.

Ранее в «Роскосмосе» оценили значимость запуска ракеты «Ангара-А5».