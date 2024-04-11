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Лекарство для похудения может снижать риск склероза, выяснили ученые

TAND: Оземпик устраняет воспалительные компоненты, провоцирующие склероз

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Ученые из медицинского центра университета Небраски в США обнаружили, что препараты-агонистов рецептора GLP-1 (такие как Оземпик) могут устранять воспалительные компоненты, служащие факторами риска развития рассеянного склероза. Результаты исследования опубликованы в журнале Therapeutic Advances in Neurological Disorders (TAND).

В ходе исследования ученые проанализировали содержание медицинской базы данных FAERS в период с четвертого квартала 2003 года по второй квартал 2023 года для изучения взаимосвязи между рассеянным склерозом и лекарствами, способствующими снижению веса. Ученые объяснили, что FAERS не только содержит информацию о назначении различных препаратов и медицинские данные людей, но и может составлять «прогнозы» и ассоциации в соответствии с выбранным лечением.

Исследователи выявили обратную связь между рассеянным склерозом и применением агонистов рецептора GLP-1. В частности, Семаглутид (Оземпик) оказался способен снизить риск развития этого заболевания на 76,2%. Также предотвращать рассеянный склероз могли Дулаглутид. Эмпаглифлозин и Метформин.

Отмечается, что агонисты GLP-1 действуют путем активации рецептора GLP-1. Они замедляют опорожнение желудка, подавляют высвобождение глюкагона и стимулируют выработку инсулина, тем самым снижая уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа. Аналогичные свойства способствуют подавлению аппетита и потере веса.

Ученые предположили, что ожирение и рассеянный склероз запускают в организме схожие воспалительные процессы. Агонисты рецептора GLP-1, по всей видимости, могут устранять воспалительные компоненты, вызывающие сбои в работе органов и систем при этих заболеваниях.

Ранее было названо ключевое лекарство, которое может затормозить эпидемию ожирения.

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