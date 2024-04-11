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Звание Героя Белоруссии получила первая женщина-космонавт страны

Лукашенко присвоил звание Героя Белоруссии первой женщине-космонавту Василевской

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Первой в истории Белоруссии женщине-космонавту Марине Василевской присвоено звание героя страны. Об этом сообщает БелТА.

11 апреля награду Василевской вручил глава государства Александр Лукашенко на торжественной церемонии во Дворце Независимости. Звание «Герой Беларуси» является высшей степенью отличия и присваивается только один раз за исключительные заслуги.

Отмечается, что Василевская стала первым космонавтом в суверенной истории страны. Она была отобрана в состав основного экипажа 21-й экспедиции посещения Международной космической станции (МКС) под руководством космонавта «Роскосмоса», уроженца Белоруссии Олега Новицкого.

«Союз МС-25» с гражданкой Белоруссии отправился к МКС 23 марта. 6 апреля Василевская, Новицкий и астронавт NASA Лорал О'Хара приземлились в Казахстане на борту корабля «Союз МС-24». Посадка произошла к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане.

Ранее «Прогресс МС-24» покинул МКС, чтобы освободить место для нового корабля.

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