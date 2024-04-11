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Назван самый полезный фрукт

Врач Утюмова назвала авокадо самым полезным фруктом

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Авокадо выделяется среди других фруктов своими питательными свойствами и полезным влиянием на здоровье, и его можно назвать самым полезным фруктом, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова.

Регулярное употребление авокадо снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает укрепить иммунитет, замедляет старение организма за счет наличия в составе антиоксидантов и витаминов.

«Этот продукт содержит большое количество витаминов – группы В, Е, А, С, К, фолиевую кислоту, минералы – кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод, магний и множество других. Несмотря на высокую калорийность – в 100 г около 200 ккал, авокадо способствует похудению благодаря легкоусвояемым мононенасыщенным жирам. Кроме того, плод снижает уровень холестерина и полезен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», – объяснила специалист.

По ее словам, вещество манногептулоза, которого больше всего содержится в авокадо, положительно влияет на состояние нервной системы, уменьшая чувство усталости и сонливость. Манногептулоза также уменьшает секрецию ферментов, необходимых для усвоения глюкозы.

«Содержащийся в авокадо витамин В1, который иногда называют «витамином оптимизма», нормализует деятельность центральной и периферической нервной системы, участвует в передаче нервного возбуждения, регулируя обмен нейромедиаторов – ацетилхолина и серотонина. Этот витамин также важен для когнитивной функции: оказывает влияние на память, концентрацию внимания, способность к интеллектуальному труду, снижает утомляемость, раздражительность. Витамин В12 также участвует в функционировании нервной системы, поскольку влияет на образование миелина – структуру, формирующую оболочку нервных волокон и способствующую увеличению скорости передачи нервных импульсов», – заключила гастроэнтеролог.

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