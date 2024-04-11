Ученые выяснили глобальную стоимость словесных унижений и оскорблений детей

Вербальное насилие в детстве со стороны взрослых обходится обществу во всем мире в $300 млрд ежегодно. Об этом говорится в докладе, представленном на первой международной конференции по проблеме вербального насилия над детьми. Мероприятие организовано Университетским колледжем Лондона (UCL), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и благотворительным фондом Words Matter.

Вербальное насилие включает в себя словесные унижения, угрозы, крик и другое поведение, способное нанести вред благополучию ребенка.

Сумму глобальных экономических потерь от названой проблемы подсчитали специалисты из Китайского сельскохозяйственного университета в КНР и Университета штата Джорджия в США.

Ученые проанализировали последствия словесных оскорблений в детстве для здоровья, включая психические расстройства, членовредительство, употребление алкоголя и наркотиков. Команда использовала данные из четырех стран — Камбоджи, Кении, Колумбии и Молдовы. Специалисты вычислили сумму издержек в результате указанных проблем в виде доли от ВВП этих государств, а затем применили получившееся соотношение к глобальному ВВП.

«Экономическое бремя словесных оскорблений в детстве со стороны взрослых, которое мы оценили количественно, ясно подчеркивает шокирующую скрытую цену ущерба, который оно наносит детям на протяжении всей их жизни. Но эта оценка, вероятно, значительно занижена, учитывая влияние вербальных оскорблений в детстве на некоторые результаты, включая расходы на медицинское обслуживание и расходы на судебную систему, которые не были включены в анализ из-за отсутствия данных», — отметил автор доклада, профессор Сянмин Фан.

Ранее ученые назвали признак депрессии, проявляющийся в детстве.