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Ученые выяснили, что шанс найти счастье в отношениях или без них зависит от типа личности

SPSP: экстраверты оказались в среднем счастливее интровертов

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Unsplash

Канадские ученые из Университета Торонто изучили взаимосвязь между счастьем человека и типом его личности как в отношениях, так и в одиночестве. Исследование опубликовано в научном журнале Society for Personality and Social Psychology (SPSP).

«Хотя в среднем люди, состоящие в отношениях, более удовлетворены своей жизнью, чем одинокие люди, есть много счастливых одиноких людей — отношения не играют такой большой роли в общей удовлетворенности жизнью, как вы думаете. Мы обнаружили, что личность более чем статус отношений определяет, кто доволен своей жизнью, а кто нет», — отметила ведущий автор работы, доктор Элейн Хоан.

В исследовании участвовали более 1,8 тыс. человек в возрасте от 20 до 59 лет, часть из которых были одиноки, а другие находились в отношениях не менее шести месяцев. Добровольцы ответили на вопросы о своей удовлетворенности жизнью, качествах личности и благополучии.

Результаты показали, что экстраверты в целом ощущают себе счастливее интровертов как в отношениях, так и в одиночестве. В то же время интроверты чаще оказывались более счастливы в одиночестве, поскольку это позволяло им легче управлять реакциями на собственные чувства.

Исследователи также обнаружили связь между такой чертой личностью, как добросовестность, и шансом, что человек вступит в отношения. Это связано с тем, что сознательные и любящие доводить дело до конца люди чаще проявляют целеустремленность в таких вопросах, как карьера и женитьба.

Ранее ученые выяснили, что одиночество постепенно подавляет хорошие качества человеческого характера.

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