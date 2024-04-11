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Оказалось, что в доисторической Европе женщин приносили в жертву ужасным способом

SciAdv: во Франции каменного века связанных женщин закапывали живьем ради урожая

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Shutterstock

Французские археологи из Университета Поля Сабатье в Тулузе обнаружили свидетельства человеческих жертвоприношений, распространенных в Европе эпохи неолита около 5,5 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Мрачные находки были сделаны в месте Сан-Поль-Труа-Шато на юге Франции. Кроме того, специалисты выявили еще 20 подобных случаев в других европейских регионах.

Согласно докладу, ритуальная гробница была выполнена в виде ямы для зерна. Жертвами оказались женщины, которых связали особым образом, притянув веревкой согнутые за спиной ноги к шее, чтобы те таким образом удушили себя. Кроме того, несчастных придавили тяжелыми камнями перед засыпанием землей. Это указывает на то, что в момент погребения люди были еще живы.

Над местом захоронения было построено деревянное сооружение, находившееся на одной линии с солнцем в день солнцестояния. Археологи отметили, что с высокой вероятностью жертвоприношения были связаны с сельскохозяйственными обрядами, призванными обеспечить хороший урожай.

Как показал анализ исторических свидетельств, ужасный метод лишения человека жизни с помощью самоудушения был известен в доисторической Европе задолго до перехода к земледелию. На это указывают наскальные рисунки времен мезолита в пещере Аддаура на Сицилии, сделанные между 14 тыс. и 11 тыс. лет назад. По всей видимости, эта практика возникла как жертвенный обычай.

Ученые добавили, что подобный вид расправы дошел до наших дней и применялся итальянской мафией.

Ранее в Перу нашли останки 76 детей, принесенных в жертву древними индейцами.

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