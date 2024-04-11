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Оказалось, что изменение климата уносит более полумиллиона жизней в год из-за инсультов

Neurology: опасные температуры привели к 521 тыс. инсультов с летальным исходом

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Shutterstock

Китайские ученые из Центрального Южного университета в Чанше изучили связь между изменениями климата и связанными с ними инсультами по всему миру. Они пришли к выводу, что кровоизлияния в мозг из-за экстремальных температур могут ежегодно уносить более полумиллиона жизней. Исследование опубликовано в научном журнале Neurology.

Исследование основано на изучении медицинских записей за последние 30 лет в более чем 200 странах. Ученые проанализировали количество летальных исходов и инвалидизаций из-за инсультов, а также сравнили данные с климатическими показателями.

Согласно оценке, в год из-за связанных с температурами кровоизлияний в мозг регистрируется более 521 тыс. уходов из жизни.

Самый высокий уровень смертности от инсультов оказался в странах Центральной Азии — 18 на 100 тыс. человек. Но среди отдельных государств наиболее тревожная ситуация сложилась в Северной Македонии на Балканах — 33 случая на 100 тыс. человек.

Специалисты пришли к выводу, что большинство (424 тыс. случаев) острых нарушений кровообращения мозга были вызваны холодом, а не жарой. При морозе кровеносные сосуды человека сужаются, повышая давление, в том числе и в мозге. В то же время высокие температуры способствуют обезвоживанию, что замедляет кровоток и также способствует инсульту.

Ранее ученые выяснили, что умеренное пребывание на солнце может снизить давление.

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