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Названы простые способы сохранения здоровья почек

The Conversation: питьевой режим помогает сохранить здоровье почек

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Freepik.com

Британский специалист в области нефрологии Никола Томас рассказала изданию The Conversation, что здоровый вес, употребление достаточного количества жидкости (питьевой режим), сокращение соли в рационе и физические упражнения помогают надолго сохранить здоровье почек.

Врач рассказала, что потребление достаточного количества питьевой воды — лучший способ поддержания здоровья почек. В сутки необходимо выпивать не менее восьми стаканов. Для некоторых людей вкус простой воды может показаться пресным, поэтому иногда можно чередовать ее с чаем или напитками с фруктовым вкусом.

Другой простой рекомендацией выступает сокращение потребляемой соли. Дело в том, что выведение избыточного натрия с мочой создает нагрузку на почки и увеличивает риск образования камней. По этой причине ежедневное количество добавляемой в пищу соли не должно превышать пяти граммов (примерно столько содержится в одной чайной ложке). Также не стоит увлекаться сосисками, фастфудом, сыром, копченой рыбой и чипсами, поскольку в составе этих продуктах много «скрытой» соли.

Томас отметила, что для почек полезны физические упражнения. Они помогают поддерживать здоровый вес и укреплять сердце. Основной функцией сердца служит перекачивание насыщенной кислородом крови к различным частям тела и органам, в числе которых почки. Почки принимают кровь и отфильтровывают токсичные отходы в виде мочи. Если один из этих двух органов не справляется со своей работой, то давление на другой сильно возрастает, что приводит к различным заболеваниям.

Ранее врач рассказал об опасном осложнении мочекаменной болезни.

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