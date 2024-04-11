Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы черты личности, связанные с высоким риском развития депрессии

JAD: у интровертов более высокий риск развития депресии

close
100%
Shutterstock

Ученые из Кембриджского университета и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в составе научного коллектива обнаружили, что люди с определенными чертами личности, такими как интроверсия или невротизм, чаще страдают депрессией. Результаты исследования опубликованы в Journal of Affective Disorders (JAD).

В ходе исследования ученые проанализировали данные из почти 1500 личностных психологических опросников, заполненных добровольцами в возрасте от шести до 85 лет. Тестирование включало в себя оценку эмоциональной стабильности добровольцев и их склонности к импульсивности, общительности, открытости, или, напротив, спокойствию и уединению.

Результаты показали, что у людей с определенными чертами личности, такими как интроверсия или невротизм, чаще развивалась депрессия. Интроверсия — это типологическая ориентация личности, центральными чертами которой выступает ориентированность на свои внутренние переживания. Невротизм является чертой, которая характеризует скорость возвращения психики человека к нормальному, спокойному состоянию после каких-либо переживаний. Высокий уровень невротизма характеризуется эмоциональной неустойчивостью и тревогой.

Ученые также обнаружили, что наиболее явно такая связь прослеживалась у подростков. Вероятнее всего, это было связано с неполным созреванием префронтальной коры головного мозга и «обострением» некоторых черт характера вследствие этого.

Ранее была найдена генетическая связь между депрессией и болезнями сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами