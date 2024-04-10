Ученые нашли токсичные «вечные химикаты» в средствах для оказания первой помощи

Американские ученые из Северо-Восточного университета в Бостоне выяснили, что больше половины доступных в продаже лейкопластырей содержат фталаты — химические вещества, относящиеся к пер- и полифторалкильными соединениями (ПФАС), также известными как «вечные химикаты». Исследование опубликовано в научном журнале Enivormental Science & Technology (EST).

ПФАС обладают высокой устойчивостью к разложению и могут оставаться в окружающей среде в течение длительного времени, в связи с чем их и называют «вечными». ПФАС связывают с различными проблемами со здоровьем, включая нарушения развития у младенцев и рак почек.

Фталаты добавляют в различные материалы для придания им гибкости и прочности.

Как показал анализ, фталаты обнаружили в 65% лейкопластырей. Они входят как в клеящий состав, так и во впитывающие материалы. Это может иметь последствия для здоровья, поскольку пластыри обычно накладывают на открытые раны, благодаря чему химикатам легко проникнуть в организм.

По словам ученых, производителям медицинских изделий следует ответственнее относиться к составу своей продукции и предупреждать потребителей о наличии потенциально вредных элементов в товарах.

Ранее исследователи нашли препарат, выводящий ПФАС из организма.