В Роскосмосе рассказали, когда российские космонавты выйдут в открытый космос

Следующий выход космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Николая Чуба в открытый космос состоится 25-26 апреля. Об этом сообщает «Роскосмос».

»[Проведена] подготовка к выходу в открытый космос по российской программе (ВКД-62), который запланирован на 25-26 апреля», — говорится в публикации.

10 апреля генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов заявлял, что сбой в системе контроля запуска двигателя стал причиной повторной отмены пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5».

Накануне на космодроме Восточный в Амурской области должны были впервые испытать построенный недавно стартовый комплекс «Амур» и отправить в космос ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». В последний момент пуск ракеты был отменен.

10 апреля первый пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный повторно отменили. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в Институте космической политики объяснили отмену первого пуска «Ангары-А5».