В Аргентине нашли древнее захоронение семьи с любимой домашней лисой

Аргентинские археологи из Института эволюции, исторической экологии и окружающей среды выяснили, что около 1,5 тыс. лет назад жители Патагонии (регион в современной Аргентине) держали лис в качестве домашних животных. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Выводы ученых основаны на анализе содержимого древнего захоронения в месте Каньяда-Сека на юго-западе страны. Там обнаружили кости как минимум 24 человек, а также бусы, ожерелья, каменные орудия и другие предметы.

В усыпальнице также был найден скелет лисы вида Dusicyon avus, вымершего в XIX веке. Исследователи уверены, что зверя погребли рядом с людьми намеренно, хотя это лишь вторая подобная находка в Южной Америке.

Анализ изотопов углерода и азота в костях хищника показал, что лиса ела много растительной пищи, и ее рацион был похож на рацион ее хозяев.

Ученые отметили, что лисы могли играть для древних патагонцев ту же роль, какую в других регионах выполняли собаки. Собаки начали проникать на южноамериканский континент вместе с людьми около 4 тыс. лет назад, но примерно 3 тыс. лет назад их распространение прекратилось к северу от Патагонии. В результате первые псы попали в регион только в XVI веке, когда коренные народы начали разводить собак европейского происхождения.

Ранее в Венгрии нашли странное захоронение рыси и четырех собак, озадачившее археологов.