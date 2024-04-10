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«Даже не удивляет»: в Институте космической политики оценили новую отмену пуска «Ангары»

Глава ИКП Моисеев заявил, что ракету «Ангара-А5» могут запустить с третьей попытки

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РИА Новости

Вторая отмена запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» не вызывает удивления, заявил «Газете.Ru» глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев. По его словам, третья попытка пуска может пройти успешно.

«Нужно знать, в чем именно сбой произошел. А вообще такие серийные переносы — это не редкость, бывает. Здесь, если учесть, что новая ракета и новый старт, в общем-то, как-то даже не удивляет. Обычная ситуация. Скорее всего, запустят завтра», — прокомментировал повторную отмену пуска Моисеев.

Он добавил, что бывают случаи, когда пуски ракет переносят больше четырех раз. «Недавно у [Илона] Маска где-то 4 или 5 отмен было подряд. Но там погода в основном. Бывает, не такой уж удивительный случай», — заключил он.

Накануне на космодроме Восточный в Амурской области должны были впервые испытать построенный недавно стартовый комплекс «Амур» и отправить в космос ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». В последний момент пуск ракеты был отменен.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что причиной отмены стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Глава ИКП Иван Моисеев рассказал «Газете.Ru», что такая проблема легко исправима.

В среду, 10 апреля, пуск ракеты «Ангара-А5» был повторно отменен из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Борисов назвал перенос «рядовым явлением». Следующая попытка запланирована на 11 апреля.

Ранее глава «Роскосмоса» объяснил перенос пуска корабля «Союз МС-25».

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