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В Японии проведут операцию по пересадке клеток поджелудочной от свиньи человеку

Yomiuri: в Японии подсадят клетки поджелудочной железы от свиньи человеку

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AP Photo/Charlie Neibergall

Группа исследователей под руководством экспертов из японского Государственного центра международной медицины планирует в следующем году провести в Японии операцию по трансплантации гормон-продуцирующих эндокринных клеток поджелудочной железы, известных как островки Лангерганса, от свиньи к человеку. Об этом сообщает газета Yomiuri.

По информации издания, эти клетки, ответственные за регулирование уровня сахара в крови, будут пересажены пациенту с сахарным диабетом первого типа. Ученые надеются, что это поможет значительно уменьшить необходимость в инъекциях инсулина у пациента.

Для предотвращения отторжения пересаженных островков Лангерганса они будут помещены в специальные капсулы диаметром 0,5-1 мм с мельчайшими отверстиями, через которые инсулин будет поступать в кровь человека при повышении уровня сахара.

В этом году в Японии успешно вывели генетически модифицированную свинью, органы которой в будущем можно будет пересаживать человеку без отторжения.
Изначально данная технология выращивания генетически модифицированных свиней для ксенотрансплантации, то есть пересадки органов животных в человеческое тело, была разработана американской биотехнологической компанией.

Японские специалисты сумели успешно клонировать поросенка, используя импортированные из США клетки.

В США осенью прошлого года была проведена вторая в мире операция по трансплантации сердца генетически модифицированной свиньи в человеческое тело у пациента с терминальной стадией сердечной недостаточности. Эта операция продлила его жизнь на шесть недель, но в итоге 58-летний мужчина не выжил.

Специалисты из Мэрилендского университета, проводившие операцию, признали, что в конечном итоге произошло отторжение пересаженного сердца.

Проблемой ксенотрансплантации долгое время было отторжение чужеродных тканей иммунной системой. Благодаря генной инженерии биологи начали приближаться к решению этой проблемы только в начале прошлого десятилетия.

Но такие исследования сопровождаются многочисленными спорами, включая этические аспекты.

Ранее хирурги впервые в мире успешно пересадили свиную почку живому пациенту.

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