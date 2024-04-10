Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оказалось, что сельдь и сардины могут ежегодно спасать около миллиона жизней

Sustanability: замена красного мяса на сельдь сохранит до 750 тыс. жизней в год

close
100%
Shutterstock

Южноафриканские ученые из Университета Квазулу-Натал выяснили, что переход с потребления красного мяса на такие виды рыбы, как сельдь, сардины и анчоусы, позволит спасать до 750 тыс. жизней ежегодно к 2050 году за счет улучшения здоровья, а также значительно снизит распространенность инвалидности из-за болезней, связанных с питанием. Исследование опубликовано в научном журнале Sustanability.

По словам авторов работы, принятие такого типа диеты было бы особенно полезно для стран с низким и средним уровнем дохода, где эта рыба дешева и многочисленна и где, в частности, высок уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи объяснили, что все больше данных связывают потребление красного и переработанного мяса с повышенным риском неинфекционных заболеваний, на долю которых в 2019 году пришлось около 70% всех летальных исходов в мире. Из них почти половину (44%) составляют ишемическая болезнь сердца, инсульт, диабет и рак кишечника.

Морская рыба богата длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 (DHA и EPA), потребление которых может предотвратить ишемическую болезнь сердца, а также содержит кальций и витамин B12.

Как показал анализ, если сельдь и сардины будут широко использоваться для непосредственного потребления человеком, то потенциально принесут существенную пользу общественному здравоохранению, особенно с точки зрения снижения заболеваемости ишемической болезнью сердца. В общей сложности это обеспечит человечеству дополнительные 7-15 млн лет жизни.

Ранее ученые доказали, что сельдь и скумбрия полезнее лосося по содержанию питательных веществ и микроэлементов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами