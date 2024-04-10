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Создан новый метод диагностики заболеваний сердца

JAMA: ИИ может упростить диагностику заболеваний сердца

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Исследователи из Йельской медицинской школы в составе научного коллектива обучили искусственный интеллект (ИИ) анализировать результаты УЗИ или МРТ сердца для обнаружения опасных заболеваний. Результаты работы опубликованы в JAMA Cardiology.

Система искусственного интеллекта, оснащенная оборудованием для ультразвуковых исследований и магнитно-резонансной томографии, может обнаруживать маркеры сердечных заболеваний по самостоятельно сделанным снимкам. После получения изображений алгоритм анализирует их и прогнозирует вероятность наличия у пациентов патологий сердца, таких как стеноз аорты.

Аортальный стеноз — это сужение отверстия аорты в области клапана, затрудняющее отток крови из левого желудочка. Это опасная патология, которая в течение пяти лет после постановки диагноза может привести к летальному исходу. В отсутствие лечения у пациента развиваются серьезные, часто угрожающие жизни осложнения, такие как инфаркт миокарда и ишемия мозга (нарушение мозгового кровообращения).

Ученые отметили, что новая система на основе ИИ может не только выявлять заболевания, но и оценивать вероятность их прогрессирования по шкале от 1 до 100. Также алгоритм самостоятельно выделяет на снимках части, которые позволили ему сделать определенные выводы.

Исследователи надеются, что новая технология может упростить диагностику сердечных заболеваний. Сейчас ученые планируют продолжить совершенствование системы с прицелом на ее масштабное внедрение.

Ранее была найдена генетическая связь между депрессией и болезнями сердца.

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