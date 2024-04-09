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Языки первых жителей Северной Америки оказались родом из Сибири

AJBA: коренные североамериканцы говорили на зародившихся в Сибири языках

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Depositphotos

Американские лингвисты из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что первые языки в Северной Америке произошли из возникших в Сибири наречий. Исследование опубликовано в научном журнале American Journal of Biological Anthropology (AJBA).

Автор работы Джоанна Николс разработала и применила статистические методы, чтобы отследить происхождения языка от самых ранних обитателей североамериканского континента, появившихся около 24 тыс. лет назад.

Подход Николс включает использование лингвистической типологии — области, которая предполагает сравнение языков и их организацию на основе общих критериев. Чтобы узнать больше о первых языках Северной Америки, ученая составила списки лингвистических характеристик и применила их ко всем известным языкам. Затем она оценила каждый из языков на основе выявленных качеств, чтобы обнаружить закономерности.

Исследовательнице удалось проследить языки ранней Северной Америки до двух линий, обе из которых возникли в Сибири. Их принесли с собой люди, перебиравшиеся из Евразии в Америку по существовавшим тогда сухопутным переходам во время ледникового периода.

Джоанна Николс отметила, что некоторые характеристики оригинальных языков сохранились и теперь присутствуют в нынешней лингвистической популяции.

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