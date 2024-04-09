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Ученые раскрыли многовековой секрет этрусской лампы Диониса

EIS: артефакт возрастом более 1,5 тыс. лет оказался посвящен античному богу вина

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MAEC webpage/R. Alburz

Австралийские ученые из Мельбурнского университета разгадали давнюю загадку масляной лампы из бронзы, найденной в Италии в 1840 году. Почти 200 лет археологи не могли сойтись во мнении, кто именно изображен на этом светильнике. Исследование опубликовано в научном журнале Etruscan and Italic Studies (EIS).

Большой и богато украшенный артефакт обнаружили во рву недалеко от итальянского города Кортона. Как показал анализ, предмет относился к этрусской культуре, но его оказалось не с чем сравнить ввиду отсутствия других подобных объектов. Поэтому специалисты не знали, где и как его использовали.

В новом исследовании ученые смогли установить, что лампу создали примерно в 480 году нашей эры — намного раньше предыдущих оценок. Археологи также выяснили, что светильник был посвящен античному греческому богу вина и веселья Дионису, а не речному божеству Ахелою, как предполагалось раньше.

Исследователи установили, что их предшественников сбили с толку бычьи рога на голове Диониса и окружающих его лиц. Опираясь на различные литературные источники, специалисты доказали, что Диониса часто изображали с чертами быка. Таким образом, лампа символизировала не только самого жителя Олимпа, но и его тиаз — свиту, состоящую из пьяных гуляк.
Археологи предположили, что этот светильник использовали во время дионисийских празднеств и представлений.

Ранее в Камне-Поморском нашли редкий средневековый артефакт.

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