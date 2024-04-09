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Умер советский космонавт Владимир Аксенов

Глава «Роскосмоса» Борисов: умер космонавт, дважды Герой СССР Владимир Аксенов

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Михаил Фомичев/РИА Новости

В возрасте 89 лет умер советский космонавт, дважды Герой СССР Владимир Аксенов, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Его слова приводит Telegram-канал госкорпорации.

Борисов выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Аксенова, которого он назвал целеустремленным, требовательным, исполнительным и справедливым человеком, готовым всегда прийти на помощь людям.

«Неутомимая энергия и нестандартное мышление, мужество и сила воли, инициативность и высочайшая ответственность — эти качества позволили Владимиру Викторовичу осуществить первый испытательный полёт нового космического корабля «Союз Т-2», — добавил глава «Роскосмоса».

Владимир Аксенов родился 1 февраля 1935 года в селе Гиблицы Рязанской области. В 1953 году окончил Мытищинский машиностроительный техникум, а затем на Украине получил образование в области авиации. Кроме того, в 1963 году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, получив специальность «инженер-механик».

Принимал участие в разработке и испытаниях космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», станций «Салют». В отряд космонавтов попал в 1973 году. В сентябре 1976 года вместе с космонавтом Валерием Быковским совершил свой первый полёт в качестве бортинженера на космическом корабле «Союз-22».

Второй полет, тоже в качестве бортинженера, состоялся в июне 1980 года на корабле «Союз Т-2». Во время него была осуществлена первая в мире стыковка с космической станцией в ручном режиме.

Ранее российские космонавты поспорили, какие вещи могут носить имя Юрия Гагарина.

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